شكرا لقرائتكم خبر عن «ثيودوروس الثاني» ينعى بطريرك صربيا بعد وفاته متأثرًا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، رسالة تعزية إلى بطريركية صربيا بوفاة بطريرك صربيا ايرينوس بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتوفي البطريرك إيريناوس، بطريرك الكنيسة الصربية الارثوذكسيةً، الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث نقل للمستشفى للعلاج عقب مشاركته في جنازة رئيس أساقفة الجبل الأسود، والتي شارك فيها آلاف المواطنين من أبناء الكنيسة وقد أصيب عقب مشاركته في الجنازة بأيام قليلة.

ولد البطريرك الصربي في 28 أغسطس 1930، وهو البطريرك الخامس والأربعون للكنيسة الأرثوذكسية الصربية، الزعيم الروحي للصرب الأرثوذكس الشرقيين، حيث اختير بطريرك في 22 يناير 2010 حتى وفاته، وكان لقبه الكامل هو رئيس أساقفة بيتش، ومتروبوليت بلغراد وكارلوفشي، والبطريرك الصربي، وشغل منصب أسقف نيش بين عامي 1975 و2010.