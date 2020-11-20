شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مستمرة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة تصريف مياه الأمطار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جولات مستمرة قام بها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وبتواجد جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى أحياء المحافظة، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

وأكد «الشريف» أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة.

جولات مستمرة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة تصريف مياه الأمطار وسيولة الحركة المرورية

جولات مستمرة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة تصريف مياه الأمطار وسيولة الحركة المرورية

جولات مستمرة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة تصريف مياه الأمطار وسيولة الحركة المرورية