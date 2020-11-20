شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تبدأ غدًا فرض غرامات عدم ارتداء الكمامات في القطارات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تبدأ وزارة النقل ابتداءً من غد السبت في تشديد الإجراءات الاحترازية بمترو الأنفاق والسكة الحديد، في إطار قرارات الحكومة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا. وكثفت الإذاعة الداخلية في الهيئتين تنبيه الركاب بارتداء الكمامات، وأنه لن يُسمح بدخول أي راكب واستقلال القطارات دونها، كما أنه سيتم تطبيق الغرامة وهي 4 آلاف جنيه لمخالفة الإجراءات الاحترازية. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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