شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تحالف دولى سيعمل على تأمين توزيع لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن هناك تحالف دولى سيعمل على تأمين توزيع لقاح كورونا، مضيفا أن العالم النامى يقف على شفا انهيار اقتصادى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى فى إطار التحضيرات لقمة العشرين غدا، "لدينا أخبار جيدة بشأن انبعاثات الكربون وتأثيرها على المناخ"، مؤكدا أن التضامن أمر مهم لمساعدة الدول الناشئة.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: نواجه تحديات كبيرة بشأن تغييرات المناخ"، مضيفا: "نثق بالمؤسسات الأمريكية بشأن الوضع الحالي بعد الانتخابات".