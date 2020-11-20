شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان هاتفيًا التعاون التنموى بين الدول الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول استعراض مختلف ملفات التعاون الثنائى، وكذلك بعض القضايا الأفريقية، وسُبل تدعيم التعاون الاقتصادى والتنموى بين الدول الأفريقية.

وأعرب الرئيس رامافوزا عن حرصه لتفعيل وتطوير التعاون الثنائى مع مصر، لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك لدعم العمل الأفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل.

من جانبه، أكد الرئيس علي تطلع مصر لتطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، مشيراً إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويساهم في الدفع قدماً بقاطرة التنمية بالقارة الأفريقية.