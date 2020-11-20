شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 وإصابة 6 آخرين فى انهيار عقارين بالإسكندرية بسبب الطقس السيئ.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى انهيار عقارين بالإسكندرية بسبب الطقس السيئ، حيث شهدت الإسكندرية اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الرعدية الغزيرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، مما أدى الى انهيار عقارين بأحياء الجمرك وكرموز غرب الإسكندرية، وأسفرت تلك الحوادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 أخرين.



مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى انهيار عقارين بالإسكندرية بسبب الطقس السيئ مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى انهيار عقارين بالإسكندرية بسبب الطقس السيئ شهدت الإسكندرية اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الرعدية الغزيرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، مما أدى الى انهيار عقارين بأحياء الجمرك وكرموز غرب الإسكندرية، وأسفرت تلك الحوادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 أخرين.

الحكومة الأثيوبية تعلق ترخيص "رويترز" وتنذر BBC و DW قالت هيئة البث الأثيوبية (EBA) إنها أوقفت ترخيص الصحافة من مراسلة رويترز في أثيوبيا. وقالت EBA أيضا إنها أصدرت بالفعل رسائل تحذير إلى BBC و DW.

تفاصيل إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها صالح جمعة لاعب الأهلى، ‏إيجابية إصابته بفيروس كورنا، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجى وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة.‏

قوس قزح يزين سماء القاهرة والجيزة مع غزارة الأمطار زين قوس قزح سماء القاهرة والجيزة وسط غزارة الأمطار التي سقطت منذ قليل على عدد من المناطق بمحافظتى القاهرة والجيزة، في الوقت الذى أكدت فيه هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوى متعمق على سطح البحر المتوسط، تنشط معه رياح شمالية غربية باردة على السواحل الشمالية، مما تزيد الإحساس ببرودة الطقس هناك يرافقها سقوط للأمطار الغزيرة.

أوامر تركية باعتقال 101 شخص بينهم محامون وأطباء فى إطار مخطط القمع وتكميم الأفواه، أصدرت السلطات التركية اليوم الجمعة، أوامر باعتقال 101 منهم محامون وأطباء، بزعم تحقيقات مرتبطة بالإرهاب.

الأهلي يؤكد مشاركة أجاى ومحمد هانى فى مران الأحد المقبل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن محمد هانى وجونيور أجايى لاعبى الفريق سيشاركان فى مران الفريق الجماعى ابتداء من الأحد المقبل بعد تعافيهما من ‏الإصابة، وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن حالة «هاني» و«أجايي» تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد فى ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الذى خضعا له فى الفترة الأخيرة لتجهيزهما للمرحلة ‏المقبلة.‏

مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية بسبب الأمطار لقى شاب يدعى "أحمد.م.ع" 20 سنة مصرعه، وأصيب 4 آخرين إثر انهيار جزئى لعقار بشارع السلطان بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، إثر هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول فى المدينة.

يا رزاق يا كريم.. بائعة الترمس تتحدى الأمطار لكسب الرزق الحلال بينما تسقط الأمطار على الشوارع، لتغسل ترابها، وتروي أرضها، جلست تستقبل أمطار الخير، ومعها أهل الخير.

فاركو تكشف خطة إنتاج لقاح كورونا الروسى فى مصر على مرحلتين مع إعلان إنتاج مصر للقاح الروسى 20 أبريل المقبل من قبل شركة فاركو العالمية للأدوية، ومقرها الإسكندرية، كشفت الشركة عن خطاتها بإنشاء أكبر مصنع للمستحضرات الحيوية فى أفريقيا بمنطقة العاشر من رمضان، حيث يقوم بصناعة الأدوية الحيوية وعلاج الأورام من أمصال وطعوم وكل الأدوية الحيوية، وذلك باستثمارات تقدر بـ مليار و600 مليون جنيه.



العناية الإلهية تنقذ طفلين من الموت بعدما دهسهما سائق فى السلام العناية الإلهية تنقذ طفلين من الموت بعدما دهسهما سائق فى السلام أنقذت العناية الإلهية طفلين من الموت، بسبب سائق متهور كان يسير بسرعة جنونية في أحد الشوارع بمدينة السلام، ما أدى إلى انقلاب سيارته وتخطيها رصيف منزل كان يسير أعلاه طفلين، لتسقط عليهما السيارة ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

الأمطار تغرق الإسكندرية.. ومغردون: بندور على مراكب عشان ننزل شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حالة من الطقس السيء وسقوط أمطار رعدية غزيرة، أغرقت ميادين وشوارع عروس البحر الأبيض المتوسط، كما ارتفعت مناسيب المياه فى الشارع لأعلى مستوى لها واقتحمت بعض المنازل والمحال التجارية كما أصبحت حركة سير السيارة صعبة للغاية، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعى لتدشين هاشتاج الإسكندرية، تباروا واستعرضوا فيه إظهار صور تأثير الأمطار على الشوارع، وأيضا انتقاد المسئولين بالمحافظة للاستعدادات لهذه الموجة والنوة رغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

محافظ الإسكندرية: وفاة طفلين فى عقار الجمرك والبحث عن 2 آخرين تحت الانقاض قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن انهيار عقار الجمرك أسفر عن مصرع طفلين أشقاء طفل 7 سنوات وآخر 6 سنوات، وإحالة مصابين الى المستشفى مع البحث عن 2 آخرين تحت الانقاض.



الأهلي يؤكد تحسن حالة كهربا وعدم وجود أعراض قوية بسبب كورونا الأهلي يؤكد تحسن حالة كهربا وعدم وجود أعراض قوية بسبب كورونا

أكد مسئولو النادى الأهلى أن حالة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق جيدة، وأنه لا يُعانى من أية أعرض قوية لفيروس كورونا الذى أصيب به مؤخراً، وأوضح مسئولو النادى أن كهربا يخضع للعزل المنزلى حالياً ويتلقى متابعة مُستمرة من جهاز الفريق الطبى ويلتزم بالبرنامج العلاجى للتعافى من هذا الفيروس.



وزير الآثار يصدر قرارا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية وزير الآثار يصدر قرارا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2020، وفي ظل توجه الدولة نحو تحديد مواعيد ثابتة لفتح وغلق المحلات العامة. وقرر فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحياً يومياً من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل (Home delivery) بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار (24 ساعة) صيفاً وشتاء.