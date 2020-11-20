شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غير مستقرة وأمطار على أغلب المحافظات، ومستمرة إلى صباح غدا السبت حتى الظهيرة فى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتستمر الأمطار الغزيرة لنهاية اليوم على المناطق السواحلية والوجه البحرى، بالإضافة إلى قدوم رياح شديدة البرودة من أوروبا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على قناة dmc، أن هناك أمطار خفيفة على شمال الصعيد، وتطالب المواطنين بمتابعة النشرة الجوية أول بأول، وارتداء الملابس الشتوية، والقيادة بحذر على الطرق السريعة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا السبت 27 نوفمبر 2020 وحتى الخميس 26 نوفمبر 2020:

- يوم السبت 21 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ) .

الوجه البحري : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية , الغربية - الشرقية - المنوفية).

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( حلايب شلاتين - رأس بناس) .

- يوم الأحد 22 نوفمبر ( 20 ( 20 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية مطروح- السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح )

شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )

- يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشید )

- يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم رشید ) .

شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية )

- يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد بلطيم . دمیاط بورسعيد - العريش - رفح ) .

الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) .

- يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم دمياط بورسعيد ) .

الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية . المنوفية ) .

وأكدت هيئة الأرصاد ، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا .