شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة بـ"الأمم المتحدة": استراتيجية الإسكان المصرية على مستوى عالمي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت دكتورة رانيا هدية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر باستراتيجية الإسكان في مصر التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعد الأولى في الوطن العربي

وقالت هدية في تصريحات خاصة لليوم السابع إن وزارة الإسكان المصرية كان لها دور رائد في تحديد أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل وتمثل الاستراتيجية وهي الأولى في الوطن العربي رؤية متكاملة لتوجيه قطاع الإسكان خلال عشرين عام قادمة والتي تم البدء بها منذ عام 2016 بعد تحليل كامل لقطاع الإسكان المصري.

وأضافت هدية كانت الوزارة داعمه بشكل كبير لفكرة إشراك قطاعات كثيرة في الاستراتيجية، وتزامن اطلاق الاستراتيجية مع تحديات معقدة حيث يكافح العالم لمواجهة جائحة كورونا وتأتى الاستراتيجية تماشيا مع المتطلبات العالمية والإقليمية كما تتسم الاستراتيجية بقدر كبير من المرونة فيما يتعلق بالتنفيذ العملي على أرض الواقع، وقالت " فخورين جدا بهذه الوثيقة المتكامل فهى الأولى في الوطن العربي وفى مستوى الوثائق الدولية .

وأكدت هدية "بالتنسيق والحكومة المصرية بدأنا خلال الفترة الماضية بالتركيز على التحديات التي تواجه التطوير الحضرى وتم تضمينها ضمن خطط التطوير في رؤية مصر 2030 ، لافته الى ان هناك وثيقة هامة جدا في مصر وهي المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية الحضرية 2052 الذي وضعته هيئة التخطيط العمراني والذي يؤكد على خلق مجتمع عمراني متوازن.