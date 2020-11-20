شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: غلق المحال والمولات التجارية 11 مساء فى الصيف و 10 بالشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم عدد ”الخليج 365” المطبوع الصادر صباح غدٍ السبت، تغطيات هامة لعدد من القضايا الساخنة وعلى رأسها إعلان مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، حيث أصدر وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، قرارات تنظم مواعيد فتح وغلق المحلات، على أن يكون بدء التطبيق أول ديسمبر. وإلى أهم العناوين: وزير التنمية المحلية يصدر قرارات تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات وبدء التطبيق أول ديسمبر.. غلق المحال والمولات التجارية 11 مساء فى الصيف و 10 بالشتاء وزير التنمية المحلية يصدر قرارات تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات وبدء التطبيق أول ديسمبر.. غلق المحال والمولات التجارية 11 مساء فى الصيف و 10 بالشتاء علاقات متميزة بين مصر وإيطاليا فى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إيطاليا.. والمتحدث باسم الرئاسة: الجانبان بحثا مستجدات القضية الليبية.. وكونتى: تنسيق مكثف مع القاهرة حول مختلف القضايا فى البروفة الأخيرة قبل القمة الأفريقية.. الأهلى والزمالك فى اختبار سهل بكأس مصر.. الأحمر يتحدى الإصابات أمام أبو قير للأسمدة.. والأبيض يواجه نادى مصر لمواصلة المنافسة فى البروفة الأخيرة قبل القمة الأفريقية.. الأهلى والزمالك فى اختبار سهل بكأس مصر.. الأحمر يتحدى الإصابات أمام أبو قير للأسمدة.. والأبيض يواجه نادى مصر لمواصلة المنافسة أمطار غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية تمتد للوجه البحرى والقاهرة.. الأرصاد: الأجواء فى البلاد تتأثر بمنخفض جوى على سطح البحر المتوسط.. وانخفاض درجات الحرارة انطلاق سباق الإعادة فى انتخابات النواب اليوم بتصويت المصريين فى الخارج انطلاق سباق الإعادة فى انتخابات النواب اليوم بتصويت المصريين فى الخارج التوصل لاتفاق يتيح صرف 1.6 مليار دولار خلال أسابيع.. اقتصاد مصر أقوى من كورونا بشهادة دولية.. صندوق النقد: الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع رغم الجائحة.. و 2.8 % نموا متوقعا خلال السنة المالية الحالية باعتراف البنك الدولى «تكافل وكرامة» قصة نجاح مصرية.. صندوق النقد: الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع رغم الجائحة.. و 2.8 % نموا متوقعا خلال السنة المالية الحالية البرنامج يضم 11.1 مليون مواطن منهم 75 % نساء.. والبنك يدعم المشروع بمليار دولار على مدار 5 سنوات باعتراف البنك الدولى «تكافل وكرامة» قصة نجاح مصرية.. صندوق النقد: الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع رغم الجائحة.. و 2.8 % نموا متوقعا خلال السنة المالية الحالية البرنامج يضم 11.1 مليون مواطن منهم 75 % نساء.. والبنك يدعم المشروع بمليار دولار على مدار 5 سنوات



كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365: غلق المحال والمولات التجارية 11 مساء فى الصيف و 10 بالشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.