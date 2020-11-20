شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة اليابانية تحصل على 3 مراكز لأفضل الرسائل العلمية فى الدراسات الهندسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الجامعة المصرية اليابانية على ثلاثة مراكز في المسابقة القومية لأفضل الرسائل العلمية في قطاع الدراسات الهندسية.

وكرم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ثلاث علماء وثلاث باحثين من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الذين حصلوا على جوائز المرحلة الثالثة من المسابقة القومية لأفضل الرسائل العلمية فى قطاع الدراسات الهندسية عن الأعوام (2016 – 2018).

ويذكر أن إجمالي عدد الرسائل العلمية التى شاركت فى المسابقة بلغ 42 رساله دكتوراة، 52 رساله ماجستير من 19 كلية هندسة على مستوى الجمهورية فى مجالات الهندسة الإلكترونية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربية، الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الهندسة البيئية، الهندسة الكيميائية والفيزياء والرياضيات الهندسية ، وحصل على جوائز التميز ستة رسائل ماجستير وخمسة رسائل للدكتوراه، ثلاثة منها للجامعة المصرية اليابانية.

وقد احتلت المرتبة الرابعة في شهاده التميز البحثي رساله الدكتوراة بعنوان "تطوير جهاز مساعد ذو وظائف متعددة متعلقة بالأطراف السفلية للمساعدة وإعادة التأهيل بحركة مماثلة لحركة الأصحاء" للدكتور، أحمد مصطفى عسكر، تحت إشراف الدكتور سامي عسل، كما احتلت رسالة الدكتوراه بعنوان "حل مشكلات التخطيط والجدولة في العيادات الخارجية للعلاج الكيميائي باستخدام نماذج البرمجة الرياضية التامة" للدكتور محمود حشمت، تحت إشراف الدكتور عمرو الطويل على المركز الثاني فى شهادات التميز البحثى، وجاءت رسالة الدكتوراة بعنوان "تحسين أداء أنظمة الخلايا الشمسية مركزة الإشعاع الشمسي باستخدام المصارف الحرارية ذات المسارات متناهية الصغر وموانع النانو" للدكتور، علي محمد رضوان ، تحت إشراف الأستاذ الدكتور، محمود أمين على المركز الاول فى الجوائز العلمية الممنوحة فى المسابقة القومية لأفضل الرسائل العلمية فى قطاع الدراسات الهندسية.

وأوضح الدكتور محمد شعيره، رئيس لجنة القطاعات الهندسية بالتعليم العالى أنه من ضمن معايير تقييم افضل رسائل الدكتوراه والماجستير هى اهداف البحث والمردود على المجتمع وامكانية الاستفادة من نتائج البحث لحل مشكلات المجتمع، ومواكبه البحث لخطة التنمية المستدامه ورؤية 2030، كذا جودة الرسالة العلمية من حيث اخراجها بشكل لائق، بالإضافة للقيمه العلمية للابحاث المنشورة وفقاً لمؤشر Journal citation ranking & quartile score (Q1-Q4)، أيضا الانتهاء من البحث فى المده المقررة للباحث، كذلك الجوائز التى حصل عليها الطالب عن ابحاث مرتبطة بالرسالة، وأخيرا كون الرسالة من مخرجات مشروع بحثي ممول او منح محلية او دولية واهتمام جهات بتسويق اى من المخرجات تطبيقية وامكانية تطبيقها عن أبحاث مرتبطة بالرسالة.