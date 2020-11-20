شكرا لقرائتكم خبر عن دورة حول معايير الجودة فى العملية التعليمية بجامعة حلوان يومى الأحد والإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، وذلك يومي الأحد والإثنين المقبل.

وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

ويأتى ذلك فى إطار سعى الجامعة إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة، إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

كما تسعى الجامعة إلى تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه، شملت هذه البرامج التدريبية 10 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كل دورة تقام على مدار يومين، وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس.