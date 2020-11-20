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محافظة القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع مساكن الشيراتون.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك القارئ حسن منصور، المقيم فى مساكن الشيراتون التابع لحى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، عددًا من صور لسيارات تعمل على شفط مياه الأمطار من الطرقات والشوارع نتيجة تجمع مياه الأمطار فى المنطقة، وذلك تيسيرا لحركة المرور.

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