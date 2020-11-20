محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبحضور عدد من القيادات الأمنية كرمت وزارة الداخلية أبناء الشهداء المتفوقين فى كافة المراحل الدراسية. ونقل القيادات تحيات وتقدير الوزير وأعضاء هيئة الشرطة، وقدموا أخلص معانى التقدير والاعتزاز، لأسر وأبناء الشهداء المتفوقين دراسيا. وتم تكريم المتفوقين وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى في كل مرحلة تعليمية. من جانبهم، أعرب أسر وأبناء الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بالتكريم الذى يُعد امتدادا لتكريم آبائهم من الشهداء الأبرار.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الداخلية تكرم المتفوقين من أبناء شهداء الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.