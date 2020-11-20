بعد تنظيم أكبر قافلة مساعدات.. صندوق "تحيا مصر" يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شارك النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في رعاية أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون مواطن قبل فصل الشتاء، والتي أطلقها صندوق "تحيا مصر" بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكلفة تتخطى المليار جنيه.

حضر حفل تدشين القافلة اليوم بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية.

كما حضر الاحتفالية اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبدالفتاح، المدير

التنفيذي للصندوق، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية.

القافلة الإنسانية، التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، قوامها 199 سيارة "جامبو"، و271 مقطورة، وتستهدف مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، وتشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 2000 طن من الدواجن، كما تشمل القافلة مليون بطانية، لحماية الأسر من قسوة الشتاء.

وشارك أبو هشيمة في القافلة بتقديمه عشرات الآلاف من البطاطين والكراتين الغذائية، التي سيتم توزيعها بداية من الغد على محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن صندوق "تحيا مصر" دخل رسميا موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لإطلاقه أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية.

وسلّم أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق مع موسوعة جينيس، الشهادات التي حصل عليها صندوق "تحيا مصر" خلال الاحتفالية.