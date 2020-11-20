"الدائري وعين شمس والخليفة".. شاهد الأمطار تضرب أحياء القاهرة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تصوير- نادر نبيل ومحمود بكار:

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على كافة الأنحاء.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجكعة، مقاطع فيديو لسقوط الأمطار على عدة مناطق متفرقة بالقاهرة.

لمشاهدة الفيديوهات اضغط هنا..

الطريق الدائري

ميدان ترايومف مصر الجديدة

الفيديو اضغط هنا..

عين شمس

الفيديو اضغط هنا..

الحي العاشر مدينة نصر

الفيديو اضغط هنا..

شارع عباس العقاد مدينة نصر

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الخليفة

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المنيل

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الحرفيين



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