محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن مواعيد عمل الهيئة اليومية كما هي دون تغيير حتى الآن.
وأضاف رزق علي لـ"الخليج 365" أنه في حال حدوث أي تغيير في مواعيد العمل سيتم إعلانها للرأي العام.
وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم ومحال البقالة والورش وغيرها من الأنشطة الأخرى.
اقرأ أيضًا:
- رسميًا.. الحكومة تعلن مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم والتطبيق أول ديسمبر
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان مواعيد إغلاق المحلات الجديدة.. هل تتغير مواعيد النقل العام في القاهرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.