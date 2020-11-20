بعد إعلان مواعيد إغلاق المحلات الجديدة.. هل تتغير مواعيد النقل العام في القاهرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن مواعيد عمل الهيئة اليومية كما هي دون تغيير حتى الآن.

وأضاف رزق علي لـ"الخليج 365" أنه في حال حدوث أي تغيير في مواعيد العمل سيتم إعلانها للرأي العام.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم ومحال البقالة والورش وغيرها من الأنشطة الأخرى.

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