الحكومة توضح حقيقة رفع أسعار السلع الأساسية تحسبًا لموجة كورونا الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تردد من أنباء حول ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية، تحسبًا للموجة الثانية من فيروس "كورونا".

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أي من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية، مُوضحةً استقرار أسعار كافة السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، بل وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة.

وأوضح البيان أن وزارة التموين أشارت إلى تشديد الرقابة على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية.

وناشدت وزارة التموين جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.