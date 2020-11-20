أمطار وسحب ورياح.. 30 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- نادر نبيل ومحمود بكار:

رصدت عدسة "الخليج 365" مظاهر موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد اليوم الجمعة، بعد تعرض معظم المحافظات والقاهرة والجيزة لأمطار وصلت أحيانًا إلى حد السيول، إضافة إلى الرياح الشديدة.

ومن ناحية أخرى، أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر 2020 إلى:

اليوم 20 نوفمبر:

سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وشمال سيناء والقاهرة، وقد تصل شدتها إلى شمال الصعيد وأقصى السواحل الجنوبية على البحر الأحمر.

يوم 21 نوفمبر:

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على باقي السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من الوجه البحري.

يوم 22 نوفمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على السواحل الشمالية الغربية.