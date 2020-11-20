الأمطار تغرق أوتوستراد القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- نادر نبيل:

شهد طريق الأوتوستوراد بمدينة القاهرة، عصر اليوم الجمعة، هطول أمطار متوسطة، وانتشار للسحب المنخفضة، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تضرب بعض المناطق بالبلاد.

وأدى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في سماء القاهرة إلى حجب رؤية الشمس تماما عن الأنظار في منتصف النهار.

وتوقع الخبراء، سقوط أمطار غزيرة على محافظات مطروح والإسكندرية، ورفح وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ومدينة المنصورة، وستكون شدة الأمطار متوسطة على حلايب وشلاتين خفيفة على القاهرة، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تمتد هذه الأمطار لتصل إلى محافظات الوجه البحري، والقاهرة ولكن بشكل خفيف إلى متوسط، ويصاحب تلك الأمطار رياح، ما يزيد شعور الانخفاض في درجات الحرارة.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد الأحوال الجوية غدا السبت، طقس لطيف على معظم الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً.

وأوضح الخبراء لمصراوي، الجمعة، أن الطقس يكون بارد ليلا على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء.

وتوقع الخبراء، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق الوجه البحري: (كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية: (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد – بلطيم) وعلى السواحل الشمالية الشرقية: (دمياط – بورسعيد – العريش – رفح).

وأشار الخبراء، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: (حلايب – شلاتين – رأس بناس).

وقال الخبراء، إن هناك شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري صباحا، مع رياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية وخليج السويس، وعلى السواحل الشرقية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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