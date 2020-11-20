غزيرة إلى متوسطة.. بالخرائط "مركز التنبؤ بالفيضان "يعلن أماكن سقوط الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار خلال الفترة من 20 نوفمبر، وحتى 22 نوفمبر ٢٠٢٠ إلى:-

اليوم 20 نوفمبر:

سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وشمال سيناء والقاهرة، وقد تصل شدتها إلى شمال الصعيد وأقصى السواحل الجنوبية على البحر الأحمر.

يوم 21 نوفمبر:

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على باقي السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من الوجه البحري.

يوم 22 نوفمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على السواحل الشمالية الغربية.