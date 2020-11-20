مصر | إرتجاج بالمخ وعدة طعنات.. اصابة شاب ونجل خالته لدفاعه عن شقيقته بسبب التحرش

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إرتجاج بالمخ وعدة طعنات.. اصابة شاب ونجل خالته لدفاعه عن شقيقته بسبب التحرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شاب بعدة طعنات بعد دفاعة عن شقيقتة لتعرضها للتحرش.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة باحد الشوارع بحدائق القبة ووجود مصاب.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين اصابة شاب بعدة طعنات وتم نقلة للمستشفى لتلقى العلاج.

كما اصيب نجل خالة المجنى علية بارتجاج فى المخ عند تدخله في المشاجرة، ونجحت اجهزة الأمن فى السيطرة على المشاجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.