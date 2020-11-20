أخبار مصر | "عطاء" يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "عطاء" يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة " عطاء " توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وجمعية "نداء" لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة ومتعددي الاعاقة وذوي الاعاقة السمع بصرية، وذلك لتمويل مشروع تأمين جودة التعليم والتأهيل للأطفال ضعاف السمع مستخدمى المعين السمعى ومزروعي القوقعة لمرحلة رياض الأطفال وما قبلها فى الفترة العمرية منذ المولد وحتى 8 سنوات.

ويستهدف المشروع الأطفال تحت سن 8 سنوات من مستخدمي المعين السمعي وزارعي القوقعة السمعية.

وأشار ممثلو الصندوق وجمعية نداء أثناء التوقيع إلي أن تنمية المنظومة التأهيلية التعليمية للأطفال هي الهدف الرئيسي للمشروع لتكون مكملة لجهود الدولة المثمرة في علاج الأطفال ذوي الاعاقات السمعية تحت مظلة التأمين الصحي.

ويأتي توقيع البروتوكول بهدف وضع برنامج تأهيلى وتعليمى موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمى المعين السمعى ومزروعي القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام، تمهيدا لدخولهم مدارس التعليم أو الدمج، يعتمد من وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم إلى جانب وضع دليل استرشادي للمعلم يوضح الأنشطة اللازمة للتأهيل ووضع أداة تقييم للطفل لقياس المهارات السمعية واللغوية يعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم.

كما تم الاتفاق علي تدريب 180 معلم وأخصائي علي مستوي الجمهورية علي البرنامج والدليل الإسترشادي واستخدام أداة التقييم، بالإضافة الي الاهتمام بالتعريف بحقوق الاطفال ضعاف السمع ومزروعي القوقعة واهمية منظومة التأهيل والتعليم لهم.