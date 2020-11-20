أخبار مصر | الهلال الأحمر المصري يشارك في إجلاء سيارات المواطنين من مناطق تكدس مياه الأمطار بالأسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر المصري يشارك في إجلاء سيارات المواطنين من مناطق تكدس مياه الأمطار بالأسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار الاستعدادات المسبقة لمواجهة تداعيات موسم الشتاء المتوقعة من تقلبات جوية طارئة تصل لحد السيول، اتخذت فرق الإنقاذ السريع والاستجابة أثناء الطوارىء بجمعية الهلال الاحمر المصري منذ الصباح الباكر وضع التأهب والاستعداد بناءا على ما أسفرت عنه المتابعة المستمرة للأرصاد والأحوال الجوية بمركز عمليات الطوارىء بالهلال الأحمر المصري من أنباء عن سقوط متوقع للامطار الشديدة بمختلف ربوع جمهورية مصر العربية.

وانطلقت اليوم بمحافظة الإسكندرية ثلاث فرق مدربة على الإنقاذ والتدخل أثناء السيول بقوام ١٥ متطوعا وبواسطة ٦ سيارات دفع رباعي مجهزة بالكامل بكافة أدوات ومعدات الإنقاذ والسحب وحقائب الإسعافات الأولية، حيث أسفر تدخل فرق الإنقاذ السريع عن سحب وإجلاء عدد ٤٠ سيارة خاصة بالمواطنين من مناطق تكدس المياه الأمطار، بالإضافة الى سحب وانتشال سيارة كانت قد غمرتها المياه وغرقت بشكل كامل.

ولا يزال الهلال الأحمر المصري إدارةً ومتطوعين في تأهب واستعداد تام من خلال المتابعة المستمرة للأوضاع الطارئة بكافة المحافظات.

والجدير بالذكر أن للهلال الأحمر المصري يقوم بدور رائد في الاستجابة والتدخل لمواجهة تداعيات السيول منذ ذروة التقلبات الجوية في أوائل العام الجاري، ويتم تلقي استغاثات الجهات والأفراد من خلال الخط الساخن للهلال الاحمر المصري ١٥٣٢٢.