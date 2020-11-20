أخبار مصر | الهلال الأحمر المصري يشارك في إجلاء سيارات المواطنين من مناطق تكدس مياه الأمطار بالأسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر المصري يشارك في إجلاء سيارات المواطنين من مناطق تكدس مياه الأمطار بالأسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وانطلقت اليوم بمحافظة الإسكندرية ثلاث فرق مدربة على الإنقاذ والتدخل أثناء السيول بقوام ١٥ متطوعا وبواسطة ٦ سيارات دفع رباعي مجهزة بالكامل بكافة أدوات ومعدات الإنقاذ والسحب وحقائب الإسعافات الأولية، حيث أسفر تدخل فرق الإنقاذ السريع عن سحب وإجلاء عدد ٤٠ سيارة خاصة بالمواطنين من مناطق تكدس المياه الأمطار، بالإضافة الى سحب وانتشال سيارة كانت قد غمرتها المياه وغرقت بشكل كامل.
ولا يزال الهلال الأحمر المصري إدارةً ومتطوعين في تأهب واستعداد تام من خلال المتابعة المستمرة للأوضاع الطارئة بكافة المحافظات.
والجدير بالذكر أن للهلال الأحمر المصري يقوم بدور رائد في الاستجابة والتدخل لمواجهة تداعيات السيول منذ ذروة التقلبات الجوية في أوائل العام الجاري، ويتم تلقي استغاثات الجهات والأفراد من خلال الخط الساخن للهلال الاحمر المصري ١٥٣٢٢.