أخبار مصر | الأرصاد تكشف أماكن سقوط الامطار خلال الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تكشف أماكن سقوط الامطار خلال الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة الممتدة من غدا السبت 27 نوفمبر 2020 وحتى الخميس 26 نوفمبر 2020.

وترصد " الخليج 365" في السطور التالية أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة:

غدا السبت:



السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ).



الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية، الغربية - الشرقية - المنوفية ).



جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( حلايب شلاتين - رأس بناس ).



- يوم الأحد المقبل:



السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية مطروح- السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح )



شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )



- يوم الاثنين المقبل:



السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح. السلوم - رشید )



- يوم الثلاثاء المقبل:



السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح. السلوم رشید ).



شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية )



- يوم الأربعاء المقبل:



السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد بلطيم. دمیاط بورسعيد - العريش - رفح ).



الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ).



- يوم الخميس المقبل:



السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد - بلطيم دمياط بورسعيد ).



الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية. المنوفية ).



وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.