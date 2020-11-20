الأنبا باخوم يترأس صلاة الذبيحة الإلهية بكنيسة القديسة حنة في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشُؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، صلاة الذبيحة الإلهية، وشارك النائب البطريركى القمص يوحنا أبادير، راعي كنيسة القديسة حنة (سانت آن)، بالعجمي غرب الإسكندرية.

وعقب الصلاة، ألقى «باخوم» كلمة روحية مقتضبة تحدث فيها عن «الله قادر أن يُنبِتَ الحياة من قلب الموت»، فكما خرجت العذراء مريم من قلب العُقم، هكذا من خلال اتحادنا بالأسرار، الله قادر أن يحول الموت والألم بداخلنا إلى حياة.

وفى سياق متصل، واصلت مدارس الأحد فعالياتها بكاتدرائية السيدة العذراء مريم في قويسنا، اليوم الجمعة، وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، بإعداد من أطفال مدارس الأحد، وتلا القداس فقرة تسبيح، ثم قام خدام مدارس الأحد بإلقاء كلمة عن «الوصايا العشر ومدن الملجأ»، واختُـتِـم اللقاء بالصلاة وبعد مدارس الأحد، نظم الخدام فقرات ألعاب للأطفال، مع استمرار دوري كرة القدم لأطفال مدارس الأحد (ابتدائى).

الأنبا باخوم يترأس صلاة الذبيحة الالهية بكنيسة القديسة حنة فى الاسكندرية (صور)

الأنبا باخوم يترأس صلاة الذبيحة الالهية بكنيسة القديسة حنة فى الاسكندرية (صور)

الأنبا باخوم يترأس صلاة الذبيحة الالهية بكنيسة القديسة حنة فى الاسكندرية (صور)

الأنبا باخوم يترأس صلاة الذبيحة الالهية بكنيسة القديسة حنة فى الاسكندرية (صور)

الأنبا باخوم يترأس صلاة الذبيحة الالهية بكنيسة القديسة حنة فى الاسكندرية (صور)

الأنبا باخوم يترأس صلاة الذبيحة الالهية بكنيسة القديسة حنة فى الاسكندرية (صور)

الأنبا باخوم يترأس صلاة الذبيحة الالهية بكنيسة القديسة حنة فى الاسكندرية (صور)

الأنبا باخوم يترأس صلاة الذبيحة الالهية بكنيسة القديسة حنة فى الاسكندرية (صور)

الأنبا باخوم يترأس صلاة الذبيحة الالهية بكنيسة القديسة حنة فى الاسكندرية (صور)

الأنبا باخوم يترأس صلاة الذبيحة الالهية بكنيسة القديسة حنة فى الاسكندرية (صور)

الأنبا باخوم يترأس صلاة الذبيحة الالهية بكنيسة القديسة حنة فى الاسكندرية (صور)

الأنبا باخوم يترأس صلاة الذبيحة الالهية بكنيسة القديسة حنة فى الاسكندرية (صور)