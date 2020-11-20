شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة علمية: كورونا «أشد خطورة» في نقل العدوى خلال ٥ أيام من ظهور الأعراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دراسة جديدة أن المصابين بفيروس كورونا أشد خطرا في نقل العدوى خلال الخمسة أيام الأولى من الإصابة بأعراض المرض.

وقال الباحثون في الدراسة الجديدة الموسعة التي نشرتها مجلة «لانست ميكروب»ونقلتها عدد من المواقع الأوروبية والامريكية اليوم الجمعة إن النتائج التي توصلوا إليها تشدد على ضرورة التعرف على الحالات المصابة بكوفيد- 19وعزلها في وقت مبكر.

وأكدت الدراسة أن فهم متى يكون المرضى أكثر تسببا في نقل العدوى، صار أمرا بالغ الأهمية، ولكى يجرى اتخاذ التدابير الصحية العامة للسيطرة على انتشار الوباء.

وقال كبير الباحثين بالدراسة الدكتور ميوج سيفيك بجامعة سانت اندروز بإسكتلندا أن هذه أول دراسة مراجعة وتحليل عميق تقارن الحمل الفيروسي وطرحه بالمقارنة بين ثلاثة فيروسات تاجية تصيب البشر

وأضاف أنها تقدم تفسيرا واضحا لسبب انتشار فيروس كوفيد- 19على نحو أكثر كفاءة من فيروسي سارس كو في وميرس كو مؤكدا أن هناك مزيدا من الصعوبة في احتواء كوفيد- 19 .

ولقت إلى أن نتائج الدراسة تتماشى مع دراسات «التعقب» والتى تشير إلى أن معظم حالات الإصابات الفيروسية تحدث في وقت مبكر للغاية خاصة في الخمسة أيام الأولى من ظهور الأعراض، مما ينبه إلى أهمية العزل الذاتى فور بدء الاعراض.

وتعتبر دراسة المراجعة، واحدة من أكثر الدراسات شمولا والتى ضمت 98 دراسة، وقامت بتحليل ثلاثة فيروسات تصيب البشر وحملها الفيروسي، لتخلص إلى نتيجة مفادها أن كوفيد 19 يكون أكثر خطورة في العدوى بين البشر أثناء أول خمسة أيام من ظهور أعراضه على شخص مصاب.

وبينما تظل المادة الوراثية الخاصة بكوفيد 19 موجودة لعدة أسابيع في عينات الجهاز التنفسي والبراز إلا أن الباحثين اكتشفوا أنه لا يوجد فيروس حي في أي من العينات المأخوذة من المرضى بعد تسعة أيام من الإصابة.

وأشارت الدراسة إلى أن الإرشادات الحالية المتبعة في كثير من دول العالم تتمثل في العزل الذاتي فور ظهور الأعراض، وهو ما يتماشى أيضا مع نتائج الدراسة حسبما يؤكد الباحثون.

وأكدت الدكتور انطونيا هو بمركزجلاسجو للأبحاث الفيروسية أن معظم الدراسات التي شملتها المراجعة أجريت على مرضى نقلوا للمستشفيات.