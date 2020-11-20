شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا السبت الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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