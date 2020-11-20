شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1133 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية بقسا بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم الكشف على 1133 متردد بالقافلة الطبية العلاجية بقرية بقسا بمركز قويسنا.
وأوضحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل بالمنوفية، أن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية (باطنة، جراحة، أنف وأذن، نساء وتوليد، أطفال، جلدية ،رمد، أسنان، تنظيم أسرة)، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية والكشف والأشعة والعلاج بالمجان، وأنه تم الكشف على عدد 1133 متردد خلال يومي القافلة بالإضافة إلى إجراء 109 تحليل بمعملى الدم والمتوطنة، وكذلك 10 أشعة عادية، وتحويل 8 حالات إلى مستشفي قويسنا لعمل اللازم لهم.
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