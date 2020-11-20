شكرا لقرائتكم خبر عن معدل البطالة فى مصر ينخفض إلى 7.3 % بالربع الثالث من 2020 .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (الفترة من يوليو إلى سبتمبر) من 2020، والذى جاء فيه أن معدل البطالة فى مصر بلغ 7.3% من إجمالى قوة العمل، مقابل 9.6% فى الربع الثانى من 2020 بانخفاض قدره 2.3%.





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