شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى انهيار عقارين بالإسكندرية بسبب الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الإسكندرية اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الرعدية الغزيرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، مما أدى الى انهيار عقارين بأحياء الجمرك وكرموز غرب الإسكندرية، وأسفرت تلك الحوادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 أخرين.

وانتشلت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، جثة سيدة ، 58 عاما، من أسفل أنقاض عقار الجمرك المنهار، بسبب الأمطار، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا العقار المشار إليه لـ 3 قتلى "سيدة وطفلين" ومصابين اثنين.

ولقى شاب يدعي أحمد محمد عمره 20 سنة مصرعه، وأصيب 4 آخرين إثر انهيار جزئى لعقار بشارع السلطان بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، إثر هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول فى المدينة.

وتلقت غرفة حى غرب، بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق فى شارع مسجد السلطان بمنطقة كرموز، وتم الوصول إلى محل البلاغ، حيث نقلت سيارات الإسعاف، شخص متوفى و4 مصابين إلى مستشفي الأميرى الجامعى.

وتابع محافظ الاسكندرية جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ أربعة مواطنين محتجزين عقب سقوط سقف الدور الثالث والأخير بعقار بنطاق حى الجمرك بالإسكندرية حتى سقف الدور الأرضى.

ونظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية، ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى، حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة.