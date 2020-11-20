شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو المصرية تكشف مراحل تصنيع اللقاح الروسى.. الدكتور شيرين حلمى: خطة إنتاج لقاح سبوتنيك V على مرحلتين.. الأولى تتمثل فى استيراد اللقاح وتعبئته فى مصر.. والثانية البدء فى التصنيع بمصانع الشركة بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان إنتاج مصر للقاح الروسى 20 أبريل المقبل من قبل شركة فاركو العالمية للأدوية، ومقرها الإسكندرية، كشفت الشركة عن خطتها لتصنيع اللقاح الروسى "سبوتنيك"V فى مصانع الشركة بالعاشر من رمضان.

وعن خطة الإنتاج كشف الدكتور شيرين حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن علميات تصنيع اللقاح الروسى "سبوتنيك "V، ستتم فى مصر على مرحلتين.

المرحلة الأولى تشمل استيراد اللقاح وتعبئته فى مصر، والمرحلة الثانية تكون بالبدء فى نقل التكنولوجيا والتصنيع الفعلى بالمصانع فى الشركة تمهيدا لتوفيره فى مصر وأفريقيا حتى تصبح مصر مركزا لتصنيع لقاحات كورونا فى أفريقيا.

وأضاف رئيس شركة فاركو، أنه يتم العمل على إنشاء أكبر مصنع للمستحضرات الحيوية فى أفريقيا بمنطقة العاشر من رمضان، حيث يقوم بصناعة الأدوية الحيوية وعلاج الأورام من أمصال وطعوم وكل الأدوية الحيوية، وذلك باستثمارات تقدر بمليار و600 مليون جنيه.

وأكد الدكتور شيرين حلمى أن الشركة تعمل من أجل مصر وأفريقيا، وفى إطار خطة الشركة التوسعية فى أفريقيا، فإن هناك اتفاقات مع بعض الدول الأفريقية ومنها بوروندى ومالى وتنزانيا ونيجيريا لإنشاء مصانع لتصنيع الأدوية بها.

وأوضح الدكتور شيرين حلمى، أن الشركة بصدد تنفيذ المرحلة الأولى لأول مصنع للدواء فى مدغشقر والبالغ تعداد سكانها 28 مليون نسمة، لافتا إلى أن شركته تعمل كناقل للخبرات وكذلك تجهيز الملفات.

وأضاف أن شركة بايوجينيركس إحدى شركات فاركو المعنية بتصنيع لقاح كورونا الروسي ستقوم بعمل أضخم خط إنتاج لتصنيع الأدوية الحيوية والبيولوجية واللقاحات، وسيتم البدء بلقاح كورونا الروسي، مضيفا أنه سيتم افتتاح المصنع الجديد في الربع الثاني من 2021، وأن ذلك يوفر الدواء للسوق المصري في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوفير الدواء الآمن والفعال للمصريين.

من ناحية أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تلقت طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد والذى طوره مركز "جاماليا" الوطني الروسى لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

وأصبح "سبوتنيك "V الذى سجلته روسيا في أغسطس الماضى أول لقاح على مستوى العالم ضد الفيروس الذي يسبب كورونا، حيث تأمل السلطات الروسية فى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا فى البلاد قبل نهاية العام الجارى.

ووفقا للموقع الرسمى لـ "sputnikvaccine"، فإن اللقاح الروسى ضد كورونا ، يعتمد على منصة مدروسة جيدًا لنواقل الفيروس الغدي البشري مع سلامة وفعالية مثبتتين، وسيدعم جهود وزارة الصحة المصرية لتأمين لقاح ضد COVID-19.

ولم تظهر التجارب السريرية للقاح الروسى أى آثار سلبية خطيرة، حيث أدى Sputnik V إلى توليد استجابة مناعية خلطية وخلوية مستقرة فى 100٪ من المشاركين، فى المقابل ، لم تثبت اللقاحات القائمة على منصات جديدة سلامتها ولا توجد حاليًا بيانات عن السرطنة أو التأثيرات على الخصوبة.