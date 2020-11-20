شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة والشباب والرياضة يفتتحان مهرجان "نواه" للفنون المجتمعية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الدورة الثالثة من مهرجان "نواه" للفنون المجتمعية، بدعم من من الاتحاد الأوربي.

يستمر المهرجان في الفترة من 21 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2020 وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز التعليم المدني بالزمالك، كما سيتم عرضه على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان واتجاه.

يتم تنظيم الدورة الثالثة للمهرجان ضمن مشروع رفع الوعي بقضايا السكان ومشروع الشئون الانسانية للسيدات والفتيات من اللاجئين والمجتمع المستضيف التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

برنامج التوعية بالاساليب الترفيهية والفنون و التي تشمل الموسيقى و المسرح التفاعلي هو إحدى الأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بهدف رفع الوعي بقضية العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقضايا تخص تنظيم الأسرة ومفهوم الاسرة الصغيرة والممارسات الضارة ضد الفتيات والذي يتم تنفيذه في محافظات مصر المختلفة بأندية السكان بمراكز الشباب.

ووفقا للأمم المتحدة وتسخيرًا لقوى المسرح التفاعلي لتغيير الأعراف الاجتماعية وبدعم من الاتحاد الأوروبي و الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، استفادت مجموعة من المتطوعين من أندية السكان و المساحات الآمنة في مختلف المحافظات من القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

و بمساعدة فريق زاد للفنون، طور المتطوعون نصوصًا مسرحية جديدة من خلال ورش عبر الإنترنت لزيادة وعي أفراد مجتمعهم بقضايا مختلفة بما في ذلك ختان الإناث وتنظيم الأسرة ومفهوم حجم الأسرة الصغير و العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تعمل أندية السكان داخل مراكز الشباب المختلفة في جميع أنحاء البلاد كمركز للتوعية يستضيف أنشطة توعية مختلفة حول القضايا السكانية وتأثيرها على الشباب باستخدام أدوات مختلفة.

كما يدير صندوق الأمم المتحدة للسكان ١٤ مساحة آمنة للنساء والفتيات في سبع محافظات مختلفة. ويتم استضافتها مع شركاء منفذين بدعم من جهات مختلفة تشمل الاتحاد الاوروبي، سفارة كندا بمصر، سفارة النرويج بمصر..

وأضاف بيان الأمم المتحدة للسكان انه تم تصميم المساحات الآمنة للنساء والفتيات من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة للوصول إلى خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي - بما في ذلك الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية والإحالة إلى الخدمات الصحية. فهي مكان يمكنهم فيه أيضًا التواصل الاجتماعي وإعادة بناء شبكاتهم الاجتماعية، والاندماج مع أقرانهم المصريين، وتلقي الدعم الاجتماعي، واكتساب مهارات مختلفة.

ولفت البيان الى انه تم تأسيس 13 فريق مسرحي بالمساحلت الأمنة وأندية السكان ب١٣ محافظة تضم أعضاء جميعهم من الهواة، و من مختلف الأعمار، من الجنسين.

ويأتي مهرجان "نواة" للفنون المجتمعية أيضا لنشر الوعي وتسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه المسرح المجتمعي والفنون بشكل عام في التنمية ومدى الأثر الذى تفعله ممارسة وإنتاج الفنون في التغيير الثقافى، و سيقدم المهرجان 13 عرض مسرحي بالإضافة إلى العروض الغنائة. جميع العروض المسرحية و الأغانية التي سيتم تقديمها نتاج ورش عمل للخروج بمجموعة إسكتشات درامية مسرحية وأغنيات من واقع حياة المشاركين واهتماماتهم ومشكلاتهم. وقد قام المتدربين بالعمل على كتابة وتمثيل تلك المشاهد وإخراجها، وقامو بتنفيذ ديكوراتها وإكسسواراتها وموسيقاتها وملابسها بأبسط الطرق وبحلول مبتكرة مكنتهم من التعبير والتشارك الفعال.