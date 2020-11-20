شكرا لقرائتكم خبر عن وزارةالداخلية تكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت وزارة الداخلية أبناء الشهداء المتفوقين فى كافة المراحل الدراسية، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبحضور عدد من القيادات الأمنية. ونقل القيادات تحيات وتقدير وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى التقدير والاعتزاز، لجميع أسر وأبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث تم تكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية. وأعرب أسر وأبناء الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد امتداد لتكريم آبائهم من الشهداء الأبرار الذين دافعوا عن الحق لكى يأمن الجميع.

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