شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال شفط مياه الأمطار بالأحياء والمراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم التنسيق بين كافة القطاعات من شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز، وتم الدفع بمعدات شفط مياه الأمطار، والتركيز على مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة، لعدم التأثير على الحركة المرورية.

وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعة على مدار اليوم لعمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع والمحاور المرورية للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات.

وأوضح أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع، على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط مياه الامطار أولًا بأول، وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .























