شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "شماسات طفلات" بالكنيسة الكاثوليكية خلال قداس الـ"مناولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم بالبدرمان يايبارشية أبو قرقاص، اليوم الجمعة، بالمناولة الاحتفالية لأطفال الكنيسة ومن بينهم شماسات طفلات وشمامسة، وذلك بحضور الأنبا بشارة مطران الايبارشية، والآب الوكيل القمص إبراهيم شفيق، والآب يسى زكريا راعى كنيسة سانت تريزة بديروط.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، في بيان اليوم الجمعة، كان في استقبال الأنبا بشارة والوفد المرافق، لاب عبد المسيح لمعي راعي الكنيسة وموكب الشمامسة وشعب الكنيسة وبحضور بعض القيادات السياسية والأمنية .

وبدأ الاحتفال بالألحان الكنسية، كما القى المطران كلمة العظة، أكد خلالها علي أهمية وضرورة عيش الحياة المسيحية الحقيقية و بممارسة سر الافخاريستيا - التناول- لنول الحياة الابدية و نثبت فى المسيح و يثبت فينا ، مشيرا إلى أهمية الاستعداد لهذا السر العظيم، مشيرا إلى دور الأسرة في تربية الأبناء علي حب الله والكنيسة والمجتمع كلما تكون الأسرة متحدة برباط المحبة كلما قدمت لأبنائها نموذجا حيا من واقع الحياة وهذا ما نحن في احتياج إليه في عالمنا اليوم

و فى نهاية الاحتفال، تم توزيع الشهادات والهدايا المميزة للأطفال المحتفلين بالمناولة الاحتفالية، كما تم تكريم خدام المناولة الاحتفالية بشهادات تقدير، و فى ختام القداس منح المطران والأباء المجتمعين البركة الرسولية .