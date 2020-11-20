شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يناقش عملية تقديم وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف المصرى الكبير، بكل من لجنة الخبراء المتخصصين، ولجان التقييم، والتحالف المعد لمستندات عملية طرح وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، والمكاتب الاستشارية الفنية الداعمة هندسياً وقانونياً، وذلك لمناقشة آخر ما توصلت إليه تلك اللجان تمهيداً للإعلان عن التحالف الذى سيقوم بعملية تقديم وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير. حضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الآثرية بالمتحف، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار.

واستعرض الخبراء، خلال الاجتماع آخر المستجدات التي وصلت إليها اللجان المتخصصة بهذا الشأن، والتي أوشكت على الانتهاء حيث سيتم الإعلان عن التحالف الفائز بعملية تقديم وتشغيل خدمات المتحف، خلال شهر ديسمبر 2020.

جدير بالذكر أن لجنة الخبراء المتخصصين تشكلت بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ( 3211 ) لسنة 2019، وتضم خبراء وقامات مصرية في مختلف مجالات الإدارة والاقتصاد والصناعة والقانون، ومهمتها تقديم كافة أوجه الدعم لطرح عملية تقديم وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير والتفاوض مع مقدم أفضل العروض حتى الإنتهاء من التعاقد.