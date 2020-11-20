شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه» عن سقوط أمطار بالقاهرة والجيزة: لا يوجد أي تأثير حتى الآن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن سقوط أمطار بمناطق متفرقة بمحافظتى القاهرة والجيزة وسط استعدادات شركتى الصرف الصحى بالقاهرة، والجيزة، وتمركزات معدات وسيارات شفط المياه بالمحاور الرئيسية.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلى سقوط أمطار شديدة في البداية ومتوسطة لمدة 12 دقيقة على كامل مناطق العمرانية الغربية والعمرانية الشرقية وسيدى عمار وفيصل والهرم من ميدان الجيزة وحتى الطالبية شاملة منطقة كفر طهرمس والطالبية ونصر الدين، وأنفاق 15مايو ونفق شيرتون ونفق وادي النيل ونفق احمدعرابي ونفق إمبابة، ونفق المنيرة، مع استقرار الأوضاع، والتعامل مع أي تجمعات أولا بأول.

فيما أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة في مناطق جنوب القاهرة، ورمسيس ومدينة نصر وحدائق القبة ومصر الجديدة.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع التجمعات ولا يوجد أي تأثير حتى الآن، مع استمرار حالة الاستنفار والاستعداد القصوى وخطة انتشار وتمركز المعدات، والتى بدأت قبل سقوط الأمطار وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

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