شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع 487 ألف طفل بمرحلتىّ رياض الأطفال والابتدائي ضد الطفيليات المعوية بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن انتهاء الحملة القومية لتجريع الأطفال ضد الطفيليات المعوية.

وقال «تاوضروس» إن الحملة القومية قد نجحت في تجريع عدد 487 ألف طفل، منها 435 ألفًا بالمرحلة الابتدائية، و52 ألفًا بمرحلة رياض الأطفال، وذلك في إطار الحملة القومية للقضاء على الديدان والطفيليات المعوية للأطفال بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدارس «حكومى- خاص- أزهري»

انتهاء حملة التجريع ضد الديدان بقنا

انتهاء حملة التجريع ضد الديدان بقنا

وأضاف أن الحملة تم تنفيذها خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر الجارى، مشيرًا إلى أنه تم تجريع الطلاب بعقار «المبندازول» المضاد للطفيليات المعوية، مؤكدا أن هذا العقار آمن وفعال ضد الديدان المعوية وهو قرص واحد في الجرعة ولا توجد له أي آثار جانبية، كما أكد على أهمية الحملة في خفض معدل انتشار الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس.