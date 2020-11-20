شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الفيوم»: توقيع بروتوكول تعاون لتوصيل عدادات مياه للأسر الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بروتوكول تعاون مع مؤسسة سقيا الماء الخيرية.

وقال درة، إن «الهدف من توقيع البروتوكول مع مؤسسات المجتمع المدني هو التخفيف عن كاهل المواطن البسيط ورفع المعاناة عنه وتوفير حق من حقوقه الاصيلة توفير كوب مياه شرب، حيث تقوم الجمعية بالدفع نيابة عن هؤلاء الأسر البسيطة وغير القادرة على دفع قيمة مقايسات المياه وذلك بعد توافر كافة الشروط التي يتضمنها البروتوكول ومطابقتها ومعاينتها على أرض الواقع من خلال إدارة المشاركة المجتمعية حتى نضمن وصول الدعم لمستحقيه من هؤلاء الأسر والتى تتطلب تكاتف الجميع من مجمتع مدنى ورجال أعمال وأهل الخير في مساعدتهم وتوفير أبسط صور الحياه لهم».

كما طالب دره، الأسر التي تتوافر فيها شروط تركيب وصلة المياه بعدم دفع أي مبالغ مالية لأى شخص تحت أي مسمى لأن الجمعية هي الجهه المنوطة بدفع قيمة المقايسة بالكامل بعدما قامت الشركة بدعم وتخفيض قيمة المقايسات التي يتم إرسالها عن طريق الجمعيات الأهلية الموقعة مع الشركة بروتوكول تعاون وذلك طبقا للشروط واللوائح الخاصة بالشركة وإيمانا منا بالدور المجتمعى للشركة تجاه أهالينا البسطاء داخل المحافظة.