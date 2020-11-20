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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تصاحبها الرياح على مدن وقرى المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشهد مدن وقرى شمال المنيا، أمطار غزيرة، تصاحبها رياح، مما تسبب في إيقاف حركة السيارات بالطرق السريعة والإقليمية، وأيضا غلق المحلات التجارية، ووقف حركة المشاة .
أعلنت الوحدات المحلية بجميع المراكز حالة الطوارئ، تحسبا لاستمرار موجة الأمطار، وطالب مسؤولي شركة مياه الشرب بفتح غرف مياه الصرف الصحي، لتسريب المياه بها .
شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على اليقظة وترقب حركة الأمطار والرياح والتدخل في حاله وجود تجمعات مياه .
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