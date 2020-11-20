شكرا لقرائتكم خبر عن صحة «الوادي الجديد»: بدء تفعيل خطة الأبحاث الإكلينيكية بالمستشفيات المركزية والعامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ خطة تفعيل الأبحاث الإكلينيكية والبحث العلمي بالمستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة.

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن الخطة تنفذ برعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، من خلال تفعيل دور البحث الإكلينيكي للأمراض بأنواعها ورفع مستوى الخدمة داخل المستشفيات المركزية والعامة بمركز المحافظة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد والجهات البحثية.

وأضاف «محروس»، إن الخطة تنفذ من خلال بروتوكولات تعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية الطبية والعلمية، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة داخل منظومة الإدارة للمستشفيات وتشكيل فرق بحث علمي داخل منشأة طبية وتدريبهم على الجديد والحديث في الأبحاث الطبية.