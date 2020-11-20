شكرا لقرائتكم خبر عن «الأثار الإسلامية»: اكتشاف بقايا مبنى كان مقامًا على ضريح «الشافعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشار الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تمت أعمال حفائر أثرية أثناء أعمال المرحلة الأولى لترميم ضريح الإمام الشافعي، والتي اسفرت عن اكتشاف بقايا لمبني كان مقاما على الضريح في العصر الفاطمي، أي قبل بناء القبة الحالية التي ترجع لعصر الملك الكامل الأيوبي سنة ٦٠٨ هجرية، بإلاضافة الى ترمبم المقصورات الخشبية.

وشُيّد مسجد الامام الشافعي في عهد الخديوي محمد على توفيق عام ١٣٩٩ هجرية/ ١٨٩٢ ميلادية وهو يتبع طراز المساجد المغطاة ومشيد من الحجر الجيري وسقفه من الخشب تتوسطه شخشيخة مربعة، وملحق بالجامع قبة ترجع للعصر الأيوبي.