شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ خطة لمحو الأمية في مركز باريس وقراه بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ خطة لمحو الأمية في مركز باريس وقراه بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركز.

قال علاء مطعني، مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، إن الخطة تستهدف القضاء على الأمية في مركز باريس وقراه خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث جرى فتح فصول لمحو الأمية لـ 33 أميًا بمركز باريس.

وأضاف "علاء" إن الخطة تتضمن منح المدرسين الذين سينجحون في محو أمية 5 دارسين مبلغ 1500 جنيه، كما ستعقد اختبارات فورية للدارسين الذين يجيدون الكتابة والقراءة ومنحهم شهادات تفيد محو أميتهم.

أشار علاء، أنه سيجري قريبًا الإعلان عن خلو مركز باريس تمامًا من الأمية عقب الانتهاء من محو أمية هذه الأعداد القليلة ما لم تظهر حالات وافدة أخرى للمركز