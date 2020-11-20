شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي على 106739 مواطنًا بحملة «100 مليون صحة» بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن إجراء الكشف الطبي والفحوصات لـ 106739 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حتى الآن، بنسبة 149% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطنًا، ونجحت المديرية في تحقيق المستهدف كاملا وتجاوزه بنسبة 49 %.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، إن تجاوز نسبة 100% في تنفيذ المبادرة نظرًا لوجود مواطنين من خارج المحافظة، ويجري الكشف عليهم وبالتالي تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرة الـ 100 %، كما أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي ثلاثة أشهر.

وأوضح «محروس»، أنه يجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مسًاء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر.