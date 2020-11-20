شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لمتابعة المرافق وخدمات النظافة العامة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام السكرتير العام المساعد العميد إيهاب سراج الدين بتفقد أعمال رفع القمامة وتفريغ صناديق القمامة على مستوى الأحياء لرفع مستوى النظافة العامة، كما تفقد أعمال إصلاح خط مياه ٩٠٠ م المغذي لمدينة الملك عبدالل، والدكتور أحمد زويل بحي عتاقة. وخلال الجولة تفقد السكرتير العام المساعد أعمال تطهير مصرف قرية يوسف السباعي لشفط المياه المتراكمة ومنع مرورها للحفاظ على الطريق . رافق السكرتير العام المساعد كلا من أمل إبراهيم رئيس حي السويس وممدوح انور رئيس حي الأربعين، والضبع ناشد، ومحمد عبدالله سكرتير حي فيصل، وأشرف سليمان مدير فريق الطوارئ ومسؤولي الري. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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