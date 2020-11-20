شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا فى المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أفتتاح معرض الاثاث الدمياطى ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجه (ديارنا) بمحافظه المنيا ويرافقها ا.د منال العوضى محافظ دمياط والسيد اللواء /أسامه القاضى محافظ المنيا، غدا السبت ٢١/١١ في تمام الساعه ١٢ ظهرا وذلك بمبنى استراحة المحافظ القديمة. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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