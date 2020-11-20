شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الدولة مهتمة بتنمية الساحل الشمالي ومطروح وسيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشار السيد القصير وزير الزراعة، إلى جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة مع الاهتمام بتمية الساحل الشمالى الغربى ومحافظة مطروح وسيوة ، مع الإعداد لبدء مشروعات التعاون مع منظمة الإيفاد بنحو 1,300 مليار جنيه لاقامة مشروعات زراعية خاصة بالمناطق الرعوية والصحراوية وتحقيق تنمية اجتماعية من خلال اقامة المزيد من الآباروالسدود وخزانات المياه و15 مدرسة و3 مدارس فنية وزيادة المساحات الزراعية بنحو 90 ألف فدان ومجموعة طرق بأطوال نحو 250 كم ، مع تقبل كافة المقترحات والابحاث العلمية التى تهدف لتحقيق التنمية لاهالى مطروح وحل المشكلات.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى محافظة مطروح، والتي بدأها أمس الخميس.

من جانبه، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار تقديم الدعم للمزارعين والمرأة المعيلة، مشيرا الى دعم مزارعى سيوة ب٣ مليون جنيه سنويا، وكذاك انشاء ابار نشو بتكلفة ١٠ مليون جنيه بدعم من المحافظة مشيرا الى التنسيق مع منظمة ايفاد لتحقيق التنمية المستدامة مع دراسة مقترح توزيع ٥الاف فدان على كلاب كلية الزراعة ومدرسة الزراعة المطرية ، كذلك جارى إعداد الدراسات للاستفادة من مياه الامطار وادخالها في مع المشروعات المخططة بمنحة الإيفاد.