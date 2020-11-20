شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: المرحة الأولى من ترميم «الشافعي» تضمنت الدراسات التاريخية والانشائية للقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الهندسية، إنه فيما يتعلق بأعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة الإمام الشافعي فقد تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للمشروع في عام 2018 والتي تضمنت الانتهاء من كافة الدراسات التاريخية والإنشائية للقبة، وأعمال التوثيق الأثري للمكونات والزخارف الخاصة بها.

وأضاف أنه تم وضع الأسلوب الأمثل لمعالجة التدهور الإنشائي واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لجميع المفردات والعناصر المعمارية والزخرفية للقبة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الانتهاء من جميع أعمال ترميم الواجهات الخارجية.

وأشار إلى أن أعمال المرحلة الثانية من المشروع عام 2019، تم حتي الآن الانتهاء فيما يقرب من 65% منها، ومن المقرر أن تستمر الأعمال حتى النصف الثاني من عام ٢٠٢١، حيث تشمل أعمال هذه المرحلة جميع أعمال الترميم ورفع كفاءة القبة من الداخل والموقع العام الخارجي ووضع نظام إضاءة حديث للقبة.