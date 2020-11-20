شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لـ5 حالات تعد على أراضي زراعية بشبين الكوم ومنوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حملة إزالات مكبرة، أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لـ (4) حالات تعدي على أراضي زراعية بقرية البتانون بمساحة 2043 م2، وبناحية حوض الحسينية بالكوم الأخضر بمركز شبين الكوم بمساحة 1242م2 بما يعادل ( 7 قيراط و3 سهم ) . وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بإزالة حالة تعدي بقرية بلمشط بمنوف بمساحة 80م2، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين وجاري المتابعة الدورية لرصد أي مخالفات جديدة وسرعة التعامل الفوري معها. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة فورية لـ5 حالات تعد على أراضي زراعية بشبين الكوم ومنوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.