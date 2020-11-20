شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليون جنيه لترميم مسجد الإمام الشافعي بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، مسجد الإمام الشافعي، حيث أقيمت به شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته.

كما قام الوزيران والمحافظ بتفقد أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة الإمام الشافعي والتي بدأت في مارس 2017 تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه.

وقال الدكتور خالد العناني، إن مشروع ترميم الجامع هو مشروع ضخم قامت به شركة المقاولون العرب لما لها من خبرة في هذا المجال تحت إشراف الوزارة بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير المنطقة ككل مثل ما يجري الان من أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة حول المتحف القومي للحضارة المصرية من كباري وطرق وكذلك مرور موكب المومياوات الذي ستشهده هذه المنطقة اثناء نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.